Lazio Juve probabili formazioni | loro due pronti a tornare titolari! Ecco chi invece potrebbe accomodarsi in panchina…Le primissime idee di Tudor all’Olimpico

Lazio Juve probabili formazioni: quali sono le primissime idee di Tudor per il match dell’8ª giornata allo Stadio Olimpico. Ritorno al passato, ma con scelte forti. Per la delicata trasferta contro la Lazio (domenica, ore 20:45), Igor Tudor sembra intenzionato ad abbandonare l’esperimento del 3-5-2 visto a Madrid e a tornare al suo marchio di fabbrica: il 3-4-2-1. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il tecnico della Juve è pronto a rilanciare Locatelli dal primo minuto, ma con una novità a sorpresa a centrocampo. Ritorno al 3-4-2-1: le scelte di Tudor. Di fronte all’emergenza difensiva (out Bremer e Cabal ), Tudor conferma la linea a tre, affidandosi agli uomini che danno maggiori garanzie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve probabili formazioni: loro due pronti a tornare titolari! Ecco chi invece potrebbe accomodarsi in panchina…Le primissime idee di Tudor all’Olimpico

