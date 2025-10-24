Lazio Juve possibili cambi sulle corsie? Doppio ballottaggio in corso a chi potrebbe pensare Tudor per la sfida dell’Olimpico Novità

Lazio Juve, il tecnico riflette sulle corsie in vista dellOlimpico: il serbo e il portoghese insidiano Cambiaso e Kalulu, si cercano nuove soluzioni. Una  Juventus  a caccia di certezze e, soprattutto, di una vittoria che manca da troppo tempo. La delicatissima trasferta di domenica sera contro la  Lazio  si avvicina e  Igor Tudor, oltre a dover fare i conti con le pesanti assenze in difesa, sta valutando attentamente le sue scelte sulle fasce. Come riportato da  Tuttosport, dopo le ultime prestazioni non convincenti,  si profila un doppio ballottaggio  per le corsie esterne, con due specialisti pronti a insidiare i titolari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

