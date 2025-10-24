Lazio Juve emergenza senza fine per Sarri | si fermano altri due big! Sono a forte rischio per la sfida dell’Olimpico con i bianconeri Ultimissime
Lazio Juve, altri due big di Sarri si fermano per infortunio. Sono a forte rischio per il match dell’Olimpico contro i bianconeri. Nessuna tregua, l’emergenza non finisce mai. In casa Lazio piove sul bagnato: in vista della super sfida di domenica contro la Juve, Maurizio Sarri rischia di perdere altri due pezzi da novanta. Dopo gli stop di Castellanos, Rovella e Zaccagni, ora si fermano anche Nuno Tavares e Boulaye Dia. Allarme sulla fascia sinistra: si ferma Nuno Tavares. L’infermeria di Formello è un vero e proprio bollettino di guerra. L’ultimo a fermarsi, come riporta il Corriere dello Sport, è l’esterno portoghese Nuno Tavares, che ha accusato un fastidio muscolare in allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE A ? IV Valerio Crezzini Lazio - Juventus Domenica 26/10/2025 ore 20:45 AE Andrea Colombo (Como) - AA1 Stefano Alassio (Imperia) - AA2 Alberto Tegoni (Milano) - VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) - AVAR Fabio Maresca (Napoli) #aiasie - facebook.com Vai su Facebook
CdS - Napoli-#Inter e Lazio-Juve affidate a Mariani e Colombo: oggi la conferma - X Vai su X
Calcio: Lazio ancora in emergenza, si ferma anche Tavares - Il tecnico, infatti, contro la Juventus dovrà rinunciare ancora a Castellanos e Rovella, oltre a Cancellieri e, qu ... Riporta ansa.it
Mattei: "La Lazio spera di non trovare una Juve come quella di Madrid" - Intervenuto a "Radiosei", Stefano Mattei si sofferma a parlare della sfida di campionato che la Lazio giocherà domenica sera all'Olimpico contro la Juventus, una gara delicata ... tuttojuve.com scrive
Lazio, emergenza in difesa: infortunio per Tavares, Sarri in ansia. A rischio anche Dia - A rischio anche Dia per Corsport Formello, nuovo allarme in casa Lazio Formello torna a essere un ... Segnala tuttojuve.com