Lazio Juve emergenza senza fine per Sarri | si fermano altri due big! Sono a forte rischio per la sfida dell’Olimpico con i bianconeri Ultimissime

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Juve, altri due big di Sarri si fermano per infortunio. Sono a forte rischio per il match dellOlimpico contro i bianconeri. Nessuna tregua, l’emergenza non finisce mai. In casa Lazio piove sul bagnato: in vista della super sfida di domenica contro la Juve, Maurizio Sarri rischia di perdere altri due pezzi da novanta. Dopo gli stop di Castellanos, Rovella e Zaccagni, ora si fermano anche Nuno Tavares e Boulaye Dia. Allarme sulla fascia sinistra: si ferma Nuno Tavares. L’infermeria di Formello è un vero e proprio bollettino di guerra. L’ultimo a fermarsi, come riporta il Corriere dello Sport, è l’esterno portoghese Nuno Tavares, che ha accusato un fastidio muscolare in allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

lazio juve emergenza senza fine per sarri si fermano altri due big sono a forte rischio per la sfida dell8217olimpico con i bianconeri ultimissime

© Juventusnews24.com - Lazio Juve, emergenza senza fine per Sarri: si fermano altri due big! Sono a forte rischio per la sfida dell’Olimpico con i bianconeri. Ultimissime

Contenuti che potrebbero interessarti

lazio juve emergenza senzaCalcio: Lazio ancora in emergenza, si ferma anche Tavares - Il tecnico, infatti, contro la Juventus dovrà rinunciare ancora a Castellanos e Rovella, oltre a Cancellieri e, qu ... Riporta ansa.it

lazio juve emergenza senzaMattei: "La Lazio spera di non trovare una Juve come quella di Madrid" - Intervenuto a "Radiosei", Stefano Mattei si sofferma a parlare della sfida di campionato che la Lazio giocherà domenica sera all'Olimpico contro la Juventus, una gara delicata ... tuttojuve.com scrive

lazio juve emergenza senzaLazio, emergenza in difesa: infortunio per Tavares, Sarri in ansia. A rischio anche Dia - A rischio anche Dia per Corsport  Formello, nuovo allarme in casa Lazio Formello torna a essere un ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juve Emergenza Senza