Lazio Juve emergenza senza fine per Sarri | si fermano altri due big! Sono a forte rischio per la sfida dell’Olimpico con i bianconeri Ultimissime

Lazio Juve, altri due big di Sarri si fermano per infortunio. Sono a forte rischio per il match dell’Olimpico contro i bianconeri. Nessuna tregua, l’emergenza non finisce mai. In casa Lazio piove sul bagnato: in vista della super sfida di domenica contro la Juve, Maurizio Sarri rischia di perdere altri due pezzi da novanta. Dopo gli stop di Castellanos, Rovella e Zaccagni, ora si fermano anche Nuno Tavares e Boulaye Dia. Allarme sulla fascia sinistra: si ferma Nuno Tavares. L’infermeria di Formello è un vero e proprio bollettino di guerra. L’ultimo a fermarsi, come riporta il Corriere dello Sport, è l’esterno portoghese Nuno Tavares, che ha accusato un fastidio muscolare in allenamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

