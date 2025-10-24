Lazio Juve | ecco quanti tifosi ci saranno all’Olimpico Cornice da big match per una partita che vale tantissimo per entrambe

le squadre. L’attesa cresce a dismisura nella Capitale per uno dei match più sentiti della stagione. Lo Stadio Olimpico di Roma si prepara a vestirsi a festa e a offrire un colpo d’occhio straordinario in vista di Lazio Juventus, posticipo serale dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica alle 20:45. La sfida tra la squadra di Sarri e quella di Tudor sta calamitando l’attenzione del pubblico, con una risposta che preannuncia il tutto esaurito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la corsa al biglietto sta procedendo “a gonfie vele”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve: ecco quanti tifosi ci saranno all’Olimpico. Cornice da big match per una partita che vale tantissimo per entrambe

Altre letture consigliate

SERIE A ? IV Valerio Crezzini Lazio - Juventus Domenica 26/10/2025 ore 20:45 AE Andrea Colombo (Como) - AA1 Stefano Alassio (Imperia) - AA2 Alberto Tegoni (Milano) - VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) - AVAR Fabio Maresca (Napoli) #aiasie - facebook.com Vai su Facebook

CdS - Napoli-#Inter e Lazio-Juve affidate a Mariani e Colombo: oggi la conferma Vai su X

Lazio-Juventus, l’Olimpico si prepara al tutto esaurito - Grande entusiasmo per il big match di domenica sera: torna anche l’iniziativa solidale “Share the Good” promossa dal club biancoceleste ... Si legge su laziopress.it

Lazio, tra Atalanta e Juventus: i tifosi hanno preso una decisione importante - Ecco la scelta fatta dai supporters biancocelesti La sosta per le nazionali sta per concludersi e la Lazio è pronta a ... Segnala lazionews24.com

Qui Lazio - La Curva Nord contesterà la società anche nel match con la Juve - La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus nel match di campionato che andrà in scena all'Olimpico domenica sera a partire dalle 20:45 in un contesto non proprio idilliaco. Lo riporta tuttojuve.com