Lazio Giornata della salute e della prevenzione | visite gratuite per studenti della Sapienza

Una giornata per la salute e della prevenzione, quella organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa Italiana, Asl Roma 1, Istituto Superiore di Sanità e Inail, questa mattina nel viale principale della Città universitaria. L'iniziativa rientra tra le attività di prevenzione promosse nel mese di ottobre, e ha permesso a studentesse, studenti e personale della Sapienza e dipendenti di DiSCo Lazio di effettuare visite mediche, screening, test e corsi formativi. Sono state 1200 le registrazioni effettuate nella giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

