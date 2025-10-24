Lazio Giornata della salute e della prevenzione | visite gratuite per studenti della Sapienza
Una giornata per la salute e della prevenzione, quella organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa Italiana, Asl Roma 1, Istituto Superiore di Sanità e Inail, questa mattina nel viale principale della Città universitaria. L'iniziativa rientra tra le attività di prevenzione promosse nel mese di ottobre, e ha permesso a studentesse, studenti e personale della Sapienza e dipendenti di DiSCo Lazio di effettuare visite mediche, screening, test e corsi formativi. Sono state 1200 le registrazioni effettuate nella giornata. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ancora in trasferta, questa volta nel Lazio! Terza giornata - Serie B C5 femminile - ? Sabato 25 Ottobre Ore 16:30 ? Palestra Rinalduzzi - Montopoli Sabina (RI) ! #asdlevan - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA SERIE A 7^ giornata Atalanta-Lazio 0-0 #SkySport #SerieA #Atalanta #Lazio #AtalantaLazio Vai su X
Giornata della salute e della prevenzione, visite gratuite per studenti della Sapienza - ROMA – Una giornata per la salute e della prevenzione, quella organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I, Croce Rossa Italiana, ... Da online-news.it
Giornata della Salute alla Sapienza, oltre mille screening gratuiti - Boom di presenze per la Giornata per la salute e della prevenzione organizzata da DiSCo Lazio, in coordinamento con ... Si legge su msn.com
Alla Sapienza il villaggio della salute: visite e screening gratis - Rocca: "La cultura della salute nasce nei luoghi del sapere" ... Da rainews.it