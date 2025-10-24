L’azienda del montacarichi usato nel furto al Louvre si fa pubblicità Il post geniale sui social | Trasporta i tuoi tesori in silenzio

L’azienda che ha prodotto il montacarichi usato per il furto al Louvre di domenica scorsa, 19 ottobre, ha colto l’occasione per farsi pubblicità con un post ironico sulla sua pagina. L’impresa è la tedesca Böcker, che ha condiviso su Instagram la foto del montacarichi accostato alla finestra del museo, con l’aggiunta di una scritta in tedesco: «Quando devi fare veloce». L’azienda ha pubblicato la stessa foto anche sul suo profilo italiano, con una traduzione un po’ dozzinale forse fatta in automatico: «Quando deve andare tutto in fretta». Da poco è stata aggiunta anche la versione in inglese. Il riferimento è al video dei rapinatori che vestiti con dei gilet gialli da manutentori concludono il furto in appena 7 minuti, usando l’elevatore e poi scappando su degli scooter con i gioielli. 🔗 Leggi su Open.online