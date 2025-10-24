Lavoro | Mattarella ' responsabilità impresa non è solo aumento profitti'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "La responsabilità dell'impresa non si esaurisce nell'aumento dei profitti. Si tratta, piuttosto, di un legame forte che unisce il progresso economico alla crescita civile di un Paese. Legame ancor più visibile in aziende come quelle guidate da Cavalieri del lavoro. Le imprese generano futuro e, in questo percorso, la capacità di guardare oltre i vantaggi contingenti è un moltiplicatore di valore". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

