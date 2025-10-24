Lavori sulla Roma nord il tavolo sui disservizi | Nuova task force aziendale e piano ferroviario
Si è svolto nella mattinata di oggi, 24 ottobre, un tavolo di confronto tra Regione Lazio, Astral, Cotral, i sindaci dei Comuni della tratta extraurbana della ferrovia Roma Nord e il Comitato pendolari. L’incontro, promosso dall’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha avuto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Roma #viabilità Torrevecchia, lavori in via Castiglioni, modifiche per i bus https://romamobilita.it/it/node/26750 - X Vai su X
Lavori Acea, possibile mancanza d'acqua alle porte di Roma. Ecco dove saranno le autobotti - facebook.com Vai su Facebook
Verso il tavolo Alta Velocità: la Basilicata riparte con il Frecciarossa - Intanto, giovedì 23 ottobre convocato dall’assessore alle infrastrutture Pepe il tavolo Alta Velocità con RFI e Ministero per includere la reg ... Lo riporta trmtv.it
Ferrovia Roma - Nord, al via i lavori tra le preoccupazioni dei pendolari - A risentire dei lavori saranno i pendolari che utilizzano la tratta extraurbana. romatoday.it scrive
Al via tavolo permanente su infrastrutture del Nord-Ovest - Al via un tavolo permanente di monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie strategiche del Nord- Scrive msn.com