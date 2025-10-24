Lavori sulla A14 e sulla Complanare sud | il 27 ottobre chiusure nel tratto Bari nord-Zona Industriale

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-TarantoTangenziale di Bari), per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 27 ottobre alle 6 del giorno successivo, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

