Lavori pubblici e investimenti | i consiglieri di opposizione interrogano l' amministrazione Paolini

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mancano ormai 20 mesi alla fine del mandato della terza amministrazione Paolini e senza un cambio di passo netto nella gestione dei lavori pubblici il rischio è che Lanciano possa restare imbrigliata tra opere mai concluse, iniziate e ferme e promesse non mantenute”. È quanto sostengono i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

lavori pubblici investimenti consiglieriReggio Metrocity, Falcomatà e Mantegna: ‘Investimenti per circa 5 mln su Caulonia’ - "Stucchevoli e strumentali le invettive dell'Amministrazione comunale" sindaco e consigliere delegato ai Lavori Pubblici rispondono alle dichiarazioni del sindaco Cagliuso ... Scrive citynow.it

lavori pubblici investimenti consiglieriLavori conclusi, ecco com'è la nuova piscina comunale di Viserba: aprirà a inizio 2026 - È in fase di collaudo la nuova piscina comunale di Rimini, oggi al centro di un sopralluogo da parte dei consiglieri della II e VI Commissione congiunta. Segnala altarimini.it

Skymetro di Genova, via libera al progetto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Genova – Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato parere favorevole all’unanimità al progetto dello Skymetro a Genova. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Pubblici Investimenti Consiglieri