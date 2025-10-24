Lavori pubblici e investimenti | i consiglieri di opposizione interrogano l' amministrazione Paolini

“Mancano ormai 20 mesi alla fine del mandato della terza amministrazione Paolini e senza un cambio di passo netto nella gestione dei lavori pubblici il rischio è che Lanciano possa restare imbrigliata tra opere mai concluse, iniziate e ferme e promesse non mantenute”. È quanto sostengono i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Lavori pubblici a Borgo Valbelluna, in sei anni 190 cantieri per un totale di oltre 31 milioni Oltre 31 milioni di euro di interventi per lavori pubblici, con 190 cantieri: il comune di Borgo Valbelluna traccia un‘analisi di 6 anni di attività per quanto attiene alle opere - facebook.com Vai su Facebook

È possibile rilasciare un permesso di costruire in sanatoria subordinandolo alla demolizione di una parte dell’opera abusiva? Risponde il TAR @LavoriPubblici https://lavoripubblici.it/news/sanatoria-condizionata-tar-piemonte-1252-2025-36456… - X Vai su X

Reggio Metrocity, Falcomatà e Mantegna: ‘Investimenti per circa 5 mln su Caulonia’ - "Stucchevoli e strumentali le invettive dell'Amministrazione comunale" sindaco e consigliere delegato ai Lavori Pubblici rispondono alle dichiarazioni del sindaco Cagliuso ... citynow.it scrive

Consiglio comunale di Marsala: approvate modifiche al Programma Triennale e variazioni di Bilancio - Approvate modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche e variazioni di Bilancio. Si legge su marsalalive.it

Lavori pubblici, nei prossimi tre anni a Pisa interventi per 74 milioni di euro - La Giunta comunale ha adottato, nella seduta di ieri, il programma triennale 2026- Secondo gonews.it