Lavori per la ciclabile di Mucinasso limite di velocità a 50 all' ora
A causa dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile tra la frazione di Mucinasso e il centro abitato di Piacenza, data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stata disposta la regolamentazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Infrastrutture, l'assessore Amirante: "al via i lavori della nuova ciclabile a #Grado. Investimento da 3,6 mln per superare la strettoia del ponte girevole e mettere in sicurezza la viabilità. Conclusione entro fine 2026".
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della ciclabile di via Guido Reni, uno dei progetti più discussi degli ultimi mesi #roma #radio #radioromacapitale
Ciclabile Ostiense, lavori ripartiti dopo due anni di stop. Ma la nuova versione non convince tutti - prevede una corsia monodirezionale per lato, tranne nel primo tratto, da Lungotevere San Paolo verso il Ponte ...
Importo complessivo dei lavori o del singolo appalto per il limite di € 70.000,00 - 19/E chiarisce che, con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.