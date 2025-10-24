Lavori in stazione | da oggi stop ai treni per 4 fine settimana

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo possibili disagi per i tantissimi pendolari lombardi. Per permettere lavori sulla linea infatti sarà previsto lo stop alla circolazione ferroviaria per quattro fine settimana lungo la tratta Seveso-Camnago e Seveso-Meda interessando le linee Asso-Milano, Camnago-Milano e Bovisa-Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

