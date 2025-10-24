Lavori in stazione | da oggi stop ai treni per 4 fine settimana

In arrivo possibili disagi per i tantissimi pendolari lombardi. Per permettere lavori sulla linea infatti sarà previsto lo stop alla circolazione ferroviaria per quattro fine settimana lungo la tratta Seveso-Camnago e Seveso-Meda interessando le linee Asso-Milano, Camnago-Milano e Bovisa-Milano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori alla stazione di Seveso - facebook.com Vai su Facebook

#Treni | #Lavori | #Trenitalia Lavori nella stazione di #Padova dal 21 al 23 #ottobre Modifiche di orario e limitazioni di percorso tra le stazioni di Monselice e Padova e tra Monselice e Venezia Mestre nfo https://buff.ly/oGuw5Pk @Emergenza24 | #L - X Vai su X

Lavori al nodo Pigneto, stop ai treni nel weekend tra Tiburtina e Fiumicino - Nuovo weekend di lavori e interruzioni lungo le linee dei treni Regionali FL1 Orte – Fiumicino e FL3 Roma – Viterbo. Lo riporta romatoday.it

Via ai lavori nella stazione di Roma Casalina, modifiche alla circolazione ferroviaria - 30: subiranno modifiche anche i treni delle linee Roma Termini- Segnala latinaoggi.eu

Torna la Cumana a Pozzuoli. Eav: "Via ai lavori nella galleria Monte Olibano" - Dopo il terremoto dello scorso luglio, torna attiva la stazione di Gerolomini con treni da e per Torregaveta ogni 45 minuti. Scrive napolitoday.it