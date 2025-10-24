Lavori in ospedale l' Oncologia passa dal Moscati al Melorio | sindacati sul piede di guerra

Sindacati sul piede di guerra all’ospedale di Aversa. Le sigle di presidio Cgil, Cisl, Uil, Fials e Nursind chiedono al direttore sanitario Perri e alla direttrice del Moscati Stefania Fornasier “un incontro urgente sulla riorganizzazione dei servizi ospedalieri” e “la sospensione di qualsiasi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

