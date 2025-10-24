Lavori di asfaltatura da lunedì 27 ottobre cantieri da via Marradi fino a San Jacopo | le strade interessate

Livornotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 27 ottobre partiranno una serie di lavori di asfaltatura dal centro fino al lungomare. Quello più importante riguarderà via Marradi fino all'incrocio con via Calzabigi. Per evitare di congestionare il traffico, gli interventi verranno eseguiti in notturna con relative. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Asfaltature e lavori. Modifiche sulle strade - SPOLETO – Sono terminati in tempi record i lavori di asfaltatura in via Flaminia Vecchia, ma il cantiere è pronto a spostarsi in via delle Lettere. Riporta lanazione.it

Firenze, Viadotto all’Indiano: via ai lavori di asfaltatura durante la notte - Firenze, 26 luglio 2025 – Nell’ampio novero di lavori, cantieri, riparazioni stradali, la settimana prossima spiccano l’asfaltatura notturna del Viadotto dell’Indiano, i rifacimenti della carreggiata ... Riporta lanazione.it

Asfaltature e lavori. Sul piatto 800mila euro: "Intervento imponente" - piano del Comune che interesserà diverse zone del territorio. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Asfaltatura Luned236 27