Lavori anti-allagamenti alla rotonda di via Dante | Più caditoie in città

Quotidianodipuglia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei nodi più trafficati e delicati della rete viaria cittadina, la rotatoria tra via Dante e via Cagliari, è al centro di un intervento atteso da tempo. Sono infatti iniziati i. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lavori anti allagamenti alla rotonda di via dante pi249 caditoie in citt224

© Quotidianodipuglia.it - Lavori anti-allagamenti alla rotonda di via Dante: «Più caditoie in città»

Altre letture consigliate

lavori anti allagamenti rotondaLavori anti-allagamenti alla rotonda di via Dante: «Più caditoie in città» - Uno dei nodi più trafficati e delicati della rete viaria cittadina, la rotatoria tra via Dante e via Cagliari, è al centro di un intervento atteso da tempo. Scrive quotidianodipuglia.it

lavori anti allagamenti rotondaCantiere anti alluvioni per proteggere la frazione Vigalone - Sarà posizionato un canale interrato sotto la provinciale 201 Viabilità modificata fino a fine mese nei pressi della rotonda ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it

lavori anti allagamenti rotondaUna vasca anti-allagamenti a Igea Marina - Giorgetti: "Così eviteremo che l’acqua piovana si riversi sulle strade creando problemi" ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Anti Allagamenti Rotonda