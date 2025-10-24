Lavori all' ex Kuwait minaccia la ditta concorrente | arrestato per tentata estorsione
Lo scorso 21 ottobre, a Portici, la polizia ha fermato un soggetto accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini hanno consentito di portare alla luce una vicenda estorsiva che si è consumata, in alcune occasioni, anche all’interno dell’Asl Napoli 1 Centro.L’indagato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
