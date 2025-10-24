Lavori al pronto soccorso di Novara chiuso per un giorno l' accesso al triage
Lunedì 27 ottobre, dalle 8 alle 17, l'accesso al triage del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara sarà temporaneamente chiuso per consentire l'installazione di una nuova porta di accesso al padiglione A.A darne comunicazione è l'azienda ospedaliero-universitaria, che precisa che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
