Lavoratori immigrati in coda davanti alla questura | potenziare uffici e sistemi di prenotazione efficienti

Ilpiacenza.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Michele Rizzitiello, segretario provinciale di Sinistra Italiana«L'annoso problema delle file chilometriche per il rinnovo del permesso di soggiorno, che affligge i lavoratori immigrati di Piacenza, ha assunto di recente una risonanza politica e sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Immigrati Coda Davanti