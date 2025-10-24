Lavoratori immigrati in coda davanti alla questura | potenziare uffici e sistemi di prenotazione efficienti
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Michele Rizzitiello, segretario provinciale di Sinistra Italiana«L'annoso problema delle file chilometriche per il rinnovo del permesso di soggiorno, che affligge i lavoratori immigrati di Piacenza, ha assunto di recente una risonanza politica e sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
