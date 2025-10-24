Lavorare al Ponte sullo Stretto di Messina Webuild avvia le assunzioni
Il Ponte sullo Stretto di Messina muove i primi passi concreti sul fronte del lavoro: Webuild, società capofila del consorzio Eurolink incaricato della costruzione della grande infrastruttura tra Sicilia e Calabria, ha avviato la selezione delle candidature per migliaia di posizioni tra operai, tecnici e personale specializzato. Mentre la Corte dei Conti chiede ulteriori chiarimenti sul progetto e procede al deferimento della delibera Cipess all’esame del Collegio, la macchina organizzativa non resta ferma ai box. Ponte sullo Stretto, lavora con noi. Una nota di Webuild descrive il ponte come “opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
