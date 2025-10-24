Laura Pausini prima italiana a vincere il ' Billboard Icon Award' | l' artista riceve il premio

Il 23 ottobre a Miami, Laura Pausini è stata protagonista della serata di gala dei Billboard Latin Music Awards 2025 e premiata con il Billboard Icon Award. Il premio le è stato conferito per la sua carriera trentennale e per la sua influenza sulla musica: Pausini è la prima italiana a essere insignita di tale riconoscimento, riservato alle personalità più illustri del proprio genere. “Il fatto di essere considerata un’icona mi fa sentire un diamante raro, mi commuove profondamente e mi riempie di immenso orgoglio”, ha dichiarato Pausini nel discorso di accettazione del premio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

