Laura Pausini sempre più nella storia della musica italiana. Durante la cerimonia di premiazione dei Latin Music Awards 2025, di scena nella notte fra il 23 e il 24 ottobre, la cantautrice ha ricevuto il prestigioso Billboard Icon Award per il suo contributo pionieristico al genere latino e per aver onorato una straordinaria carriera lunga oltre 30 anni. È la prima volta in assoluto per una cantante del nostro Paese. Dominatore della serata è stato Bad Bunny, atteso dal Super Bowl 2026, con ben 11 statuette su 27 nomination, tra cui quella di artista del XXI secolo consegnatagli dall’attrice Rita Moreno: suoi anche artista e cantautore dell’anno e miglior album con Debí Tirar Más Fotos. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Laura Pausini premiata con l’Icon Award di Billboard