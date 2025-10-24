Laura Pausini premiata con l’Icon Award di Billboard
Laura Pausini sempre più nella storia della musica italiana. Durante la cerimonia di premiazione dei Latin Music Awards 2025, di scena nella notte fra il 23 e il 24 ottobre, la cantautrice ha ricevuto il prestigioso Billboard Icon Award per il suo contributo pionieristico al genere latino e per aver onorato una straordinaria carriera lunga oltre 30 anni. È la prima volta in assoluto per una cantante del nostro Paese. Dominatore della serata è stato Bad Bunny, atteso dal Super Bowl 2026, con ben 11 statuette su 27 nomination, tra cui quella di artista del XXI secolo consegnatagli dall’attrice Rita Moreno: suoi anche artista e cantautore dell’anno e miglior album con Debí Tirar Más Fotos. 🔗 Leggi su Lettera43.it
