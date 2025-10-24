Laura Pausini entra nella leggenda | premiata ai Billboard Latin Music Awards 2025 con l’Icon Award

Un nuovo prestigioso riconoscimento per Laura Pausini che scrive un nuovo capitolo della storia della musica internazionale. Sul palco del James L. Knight Center di Miami, la cantante è stata premiata con l'Icon Award durante la serata di gala dei Billboard Latin Music Awards 2025.

