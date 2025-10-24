L' attrice e la figlia iniziano la giornata con il piede di danza giusto
I niziare la giornata col piede giusto? Per Ambra Angiolini, la risposta è sì, ma solo se la colonna sonora è quella giusta e la complice è (un po’ riluttante) quella di sempre. L’attrice ha regalato ai suoi follower un buongiorno decisamente energico, trasformando la cucina di casa nel set improvvisato di Flashdance. Protagonista con lei, la figlia Jolanda Renga, “vittima” designata di un balletto mattutino pieno di energia. Un siparietto domestico che scalda il cuore e dimostra come, in casa Angiolini, la noia non sia un’opzione, specialmente prima del caffè. Ambra Angiolini, una vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
Per la rassegna “INCONTRARSI”il Dott. Quirino Zangrilli intervista l’attrice Gioia Spaziani Sabato 1 Nov 2025 - Hotel Continental - Fiuggi La Ciociaria ha la fortuna di avere come sua figlia un'Attrice profonda e poliedrica che si muove con disinvoltura dal Teatr - facebook.com Vai su Facebook
Cinema, è morta Susan Kendall, la figlia di Paul Newman: era attrice e attivista - X Vai su X
Lily Collins condivide dolci scatti della figlia Tove: «La parte preferita della mia giornata» - L’attrice ha condiviso sui social due scatti dolcissimi della sua bambina , nata lo scorso gennaio, e del marito Charlie McDowell ... Secondo iodonna.it
Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto debutta come attrice - E così Vittoria di Savoia, la figlia di Emanuele Filiberto, ha deciso di seguire le orme di sua madre, l’attrice francese Clotilde Courau. Lo riporta dilei.it