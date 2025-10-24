L' attrice e la figlia iniziano la giornata con il piede di danza giusto

I niziare la giornata col piede giusto? Per Ambra Angiolini, la risposta è sì, ma solo se la colonna sonora è quella giusta e la complice è (un po’ riluttante) quella di sempre. L’attrice ha regalato ai suoi follower un buongiorno decisamente energico, trasformando la cucina di casa nel set improvvisato di Flashdance. Protagonista con lei, la figlia Jolanda Renga, “vittima” designata di un balletto mattutino pieno di energia. Un siparietto domestico che scalda il cuore e dimostra come, in casa Angiolini, la noia non sia un’opzione, specialmente prima del caffè. Ambra Angiolini, una vita sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

