L' attrice di 9-1-1 | Nashville Isabelle Tate morta a soli 23 anni per una rara malattia genetica

La serie procedurale progetta di inserire un omaggio in uno dei prossimi episodi per ricordare l'attrice morta prematuramente. L'attrice Isabelle Tate, interprete di 9-1-1: Nashville, è morta prematuramente il 19 ottobre 2025 a soli 23 anni. La notizia è stata confermata dalla una portavoce a Entertainment Weekly che ha rispostato anche la causa di morte. Tate era, infatti, affetta da una rara malattia genetica. "Isabelle Izzy Tate soffriva di una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth", ha rivelato Kim McCray, fondatrice della McCray Agency, in una email in cui ha spiegato che la giovane attrice è morta serenamente e che "la famiglia chiede la massima riservatezza mentre affronta questa perdita improvvisa e sconvolgente". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

