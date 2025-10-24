L' attrice di 9-1-1 | Nashville Isabelle Tate è morta | Aveva solo 23 anni e questo era stato il suo primo ruolo televisivo

Comingsoon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a soli 23 anni Isabelle Tate, attrice apparsa pochi giorni fa nel primo episodio della nuova serie tv 9-1-1: Nashville. Il ricordo della star Hunter McVey. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

l attrice di 9 1 1 nashville isabelle tate 232 morta aveva solo 23 anni e questo era stato il suo primo ruolo televisivo

© Comingsoon.it - L'attrice di 9-1-1: Nashville Isabelle Tate è morta: Aveva solo 23 anni e questo era stato il suo primo ruolo televisivo

Scopri altri approfondimenti

attrice 9 1 1L'attrice di 9-1-1: Nashville Isabelle Tate è morta: Aveva solo 23 anni e questo era stato il suo primo ruolo televisivo - È morta a soli 23 anni Isabelle Tate, attrice apparsa pochi giorni fa nel primo episodio della nuova serie tv 9- Scrive comingsoon.it

attrice 9 1 1Isabelle Tate, morta a 23 anni l'attrice di “9-1-1: Nashville”: era affetta dalla sindrome di Charcot-Marie-Tooth - È morta a soli 23 anni Isabelle Izzy Tate, attrice statunitense conosciuta per il suo ruolo nel pilot della nuova serie «9- Come scrive ilgazzettino.it

attrice 9 1 1L'attrice di 9-1-1: Nashville Isabelle Tate morta a soli 23 anni per una rara malattia genetica - La serie procedurale progetta di inserire un omaggio in uno dei prossimi episodi per ricordare l'attrice morta prematuramente. Segnala movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Attrice 9 1 1