L’attrice Carmen Di Marzo a TPI | Le mie Partigiane protagoniste della Storia

L’entusiasmo travolgente che trapela dalla voce persino attraverso il telefono, dimostra appieno quanto, l’attrice e cantante napoletana Carmen Di Marzo (“Il Flauto Magico”, “I bastardi di Pizzo Falcone”, “Arrivano i Prof”) abbia lavorato e quanto ci tenga a portare in scena il monologo “Il Cuore Inverso”, scritto da Nando Vitali, diretto da Paolo Vanacore e prodotto da Nomade Film, che dopo la scena napoletana, debutterà il 28 e il 29 ottobre nella rassegna “A Porte Aperte” al Teatro Vittoria di Roma, per poi andare in tournée in tutta Italia. «Erano quasi quindici anni che volevo portare in scena la storia di una donna partigiana», ci racconta Carmen Di Marzo. 🔗 Leggi su Tpi.it

