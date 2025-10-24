L’attesa è finita | ad Ardea arriva Risorsa Mare

Ardea, 24 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è terminato. Domani, sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle ore 10:00 alle 17:00, il Mare di Roma Village di Ardea, in Via Enna 30, aprirà le porte a “Risorsa Mare ”, il nuovo evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio marino e costiero del litorale laziale. Promosso dal Comune di Ardea nell’ambito del PN FEAMPA 20212027 e della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Pesca Lazio, il progetto – curato da Giotto ADV con la collaborazione di T.One Management S.R.L. e Onirika Edizioni – nasce con l’obiettivo di promuovere la pesca sostenibile, l’acquacoltura locale e la cultura enogastronomica legata al mare, mettendo in rete realtà istituzionali, produttive e culturali del territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it