Facciamo subito un po’ di contesto statistico. Nelle ultime quattro partite, contro Brugge, Como, Lazio e Slavia Praga – coincidenza, tutte e quattro disputate in casa – l’ Atalanta ha creato un totale di 8 gol attesi (xG). Significa che le occasioni in cui è arrivata a concludere verso la porta (si badi, non nello specchio della porta ) potevano generare 8 gol, secondo la probabilità statistica che ogni tiro aveva di tramutarsi in una rete. Quello che racconta la realtà è invece che negli ultimi 360 minuti i nerazzurri hanno messo a referto appena 3 reti, uno ogni 120 minuti, pur avendo in media le chance per realizzarne uno per tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'attacco dell'Atalanta si è bloccato, ma resta la fiducia: cosa dicono i numeri offensivi