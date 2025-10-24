L’attacco dell’Atalanta si è bloccato ma resta la fiducia | cosa dicono i numeri offensivi
Facciamo subito un po’ di contesto statistico. Nelle ultime quattro partite, contro Brugge, Como, Lazio e Slavia Praga – coincidenza, tutte e quattro disputate in casa – l’ Atalanta ha creato un totale di 8 gol attesi (xG). Significa che le occasioni in cui è arrivata a concludere verso la porta (si badi, non nello specchio della porta ) potevano generare 8 gol, secondo la probabilità statistica che ogni tiro aveva di tramutarsi in una rete. Quello che racconta la realtà è invece che negli ultimi 360 minuti i nerazzurri hanno messo a referto appena 3 reti, uno ogni 120 minuti, pur avendo in media le chance per realizzarne uno per tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altre letture consigliate
Mattei non vuole sentire discorsi assurdi; sentite poi cosa dice sul mercato bloccato... https://www.lazionews.eu/notizie/mattei-intervista-atalanta-lazio/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Mattei #StefanoMattei #intervista #AtalantaLazio #Sarri #coppee - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta bloccata dallo Slavia Praga. I cechi, così come la Dea, sono fra le poche imbattute in campionato in stagione. #TMdatabase #Atalanta #SlaviaPraga #AtalantaSlaviaPraga - X Vai su X