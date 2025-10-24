L’attaccante paga un’estate travagliata Atalanta Lookman a secco | gol e assist azzerati

BERGAMO Impatto zero, finora, per Ademola Lookman, a secco di gol e assist dopo cinque presenze stagionali. Nell’ Atalanta, che sta faticando a segnare nell’ultimo mese, il dato numerico più rilevante è il doppio zero del Pallone d’oro africano. Che ha giocato 281’, l’equivalente di poco più di tre partite intere, costruendo parecchie occasioni, complessivamente una decina, ma senza mai essere determinante. Nel suo primo triennio atalantino l’attaccante anglo-nigeriano, che quattro giorni fa ha compiuto 28 anni, ha realizzato 52 gol e distribuito 25 assist in 118 partite. Numeri alla mano: una media di 17,3 gol stagionali con 8,3 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

