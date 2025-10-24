L’Atalanta a Cremona per ritrovare la vittoria che manca da un mese
Bergamo, 24 ottobre 2025 – L’ Atalanta, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, domani sera vuole ritornare al successo allo Zini di C remona (ore 20.45), ritrovando la vittoria che in campionato manca da cinque settimane, dal 3-0 all’Olimpico di Torino del 20 settembre. Dea che domani sera allo Zini non potrà essere seguita dai suoi tifosi alla terza e ultima trasferta vietata dopo gli incidenti del 30 agosto nell’autogrill di Somaglia Lodigiana con i tifosi del Como. Il tecnico Ivan Juric, dopo le fatiche di mercoledì sera in Champions contro lo Slavia Praga, effettuerà qualche ag giustamento nella formazione iniziale, dando spazio a chi ha giocato meno contro i cechi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Lombardia Live 24. . ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Juve all’esame Real Madrid, l’Atalanta per vincere - Zaniolo risponde a Terracciano, un punto per Cremonese e Udinese - La Virtus cade con Cremona, solo Brescia a punteggio pieno - Mondial - facebook.com Vai su Facebook
Grazie ai pareggi di Atalanta e Cremonese, difendiamo il settimo posto buono per la Conference League, cedendo solamente 2 posizioni a favore di Bologna e Como. Sarà decisiva la prossima settimana contro Udinese e Cremonese (le rivali per rimanere ne - X Vai su X
L’Atalanta a Cremona per ritrovare la vittoria che manca da un mese - Bergamo, 24 ottobre 2025 – L’ Atalanta, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, domani sera vuole ritornare al successo allo Zini di C remona (ore 20. sport.quotidiano.net scrive
Note positive per il Derthona: vittoria contro Cremona per chiudere la preseason - Ultimo appuntamento prestagionale per la Bertram Derthona Tortona, ospite della Vanoli Basket Cremona al Palazzetto dello Sport di Soresina. Da tuttosport.com
La Fortitudo vuole ritrovare la strada della vittoria a Cremona. Rientra Anumba - Il vice Angori mette in guardia: “I lombardi si giocano le partite punto a punto” ... Segnala bologna.repubblica.it