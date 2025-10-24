L’Atalanta a Cremona per ritrovare la vittoria che manca da un mese

Bergamo, 24 ottobre 2025 – L’ Atalanta, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, domani sera vuole ritornare al successo allo Zini di C remona (ore 20.45), ritrovando la vittoria che in campionato manca da cinque settimane, dal 3-0 all’Olimpico di Torino del 20 settembre. Dea che domani sera allo Zini non potrà essere seguita dai suoi tifosi alla terza e ultima trasferta vietata dopo gli incidenti del 30 agosto nell’autogrill di Somaglia Lodigiana con i tifosi del Como. Il tecnico Ivan Juric, dopo le fatiche di mercoledì sera in Champions contro lo Slavia Praga, effettuerà qualche ag giustamento nella formazione iniziale, dando spazio a chi ha giocato meno contro i cechi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

