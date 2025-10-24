L' associazione Eracle al Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia

Il sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprime il suo più vivo apprezzamento e le più sentite congratulazioni all'associazione Eracle di Reggio Calabria per la sua significativa partecipazione al 49°congresso nazionale della società italiana di neonatologia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

