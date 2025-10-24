L' associazione Eracle al Congresso nazionale della Società italiana di neonatologia

Il sindaco della città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprime il suo più vivo apprezzamento e le più sentite congratulazioni all'associazione Eracle di Reggio Calabria per la sua significativa partecipazione al 49°congresso nazionale della società italiana di neonatologia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Altre letture consigliate

Congresso della società italiana di neonatologia a $Montesilvano (Pe): tecnologia e umanità al centro - L'Associazione “ $Eracle”, da Reggio Calabria, È la voce dei piccoli nati prematuri - ilmetropolitano.it/2025/10/24/con…$ilmetropolitano - X Vai su X

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e Associazione Dimore Storiche Italiane e presentano... SICUREZZA ANTINCENDIO E DIMORE STORICHE Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Martedì 7 Ottobre, 14.30-19.00 Sala Ales - facebook.com Vai su Facebook

Associazioni: Acli, il 27° Congresso nazionale sarà dedicato a “Il coraggio della pace” - “In questo tempo di conflitti, di divisioni, di sentimenti nazionalisti, di odi, di contrapposizioni, osare la pace è il servizio culturale e politico più urgente che le Acli possono mettere in campo” ... Riporta agensir.it