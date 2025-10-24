L' artista Michelangelo Pistoletto accolto nel municipio di Gorizia
L’artista Michelangelo Pistoletto, protagonista già lo scorso febbraio alla cerimonia di inaugurazione della Capitale europea della cultura con la sua opera “Sfera di giornali”, è stato accolto in municipio dal sindaco Rodolfo Ziberna. Nell’occasione ha firmato il libro d’onore del Comune. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
