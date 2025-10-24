L’artigiano che ridà vita ai suoni di 300 anni fa | Il mio mestiere in via di estinzione
La ditta di Alessandro Venchi, 52 anni, è tra le pochissime in Italia a restaurare organi del 1700, ma anche più antichi. “Un singolo intervento può durare mesi, servono pazienza e fatica, difficile trovare un ricambio generazionale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
BOMBONIERE: REGALA SAPERE ARTIGIANO Pensiamo che i nostri lavori di artigianato, costruiti col lento sapere delle mani, possano essere un bel pensiero da condividere con chi vi accompagna nei momenti belli della vostra vita! Potete passare in botteg - facebook.com Vai su Facebook