L’artigiano che ridà vita ai suoni di 300 anni fa | Il mio mestiere in via di estinzione

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ditta di Alessandro Venchi, 52 anni, è tra le pochissime in Italia a restaurare organi del 1700, ma anche più antichi. “Un singolo intervento può durare mesi, servono pazienza e fatica, difficile trovare un ricambio generazionale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

L'artigiano che ridà vita ai suoni di 300 anni fa: "Il mio mestiere in via di estinzione"

