L’arte sottile di abbinare salumi e cocktail

Quello degli abbinamenti tra cocktail e cibo è da qualche anno uno degli ambiti gastronomici più esplorati, spinto dai bar con cucina, ma anche dalla curiosità di molti ristoratori, che coinvolgono bartender e professionisti per portare in tavola nuove esperienze di bevuta. Cosa succede però quando a interessarsi di mixology è il mondo dei salumi? Da qualche tempo Assaggezza, l’accademia di Levoni dedicata alla diffusione della conoscenza della salumeria italiana, si è concentrata proprio su questa tematica, proponendo a professionisti e appassionati una serie di quattro serate dal nome “Sorsi e Assaggi: itinerari di sapore tra il tagliere e il bicchiere”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

