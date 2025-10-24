L' Aquila un 18enne e due minorenni abusano di una ragazzina di 12 anni e pubblicano i video online Arrestati

Gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro case e condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - L'Aquila, un 18enne e due minorenni abusano di una ragazzina di 12 anni e pubblicano i video online. Arrestati

