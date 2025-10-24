L’Aquila abusi sessuali su 12enne e video online | 3 arresti
Avrebbero abusato sessualmente di una 12enne e le violenze sarebbero state riprese in alcuni video, postati su social network e usati per ricattare la vittima. Tre ragazzi, due dei quali minorenni, sono stati per questo arrestati in provincia dell’ Aquila. Un 18enne, unico maggiorenne del gruppo, è stato portato nella Casa di reclusione di Sulmona, in provincia dell’Aquila, mentre un 14enne e 17enne sono finiti all’Istituto penitenziario minorile a Casal del Marmo a Roma. I tre sono accusati, a vario titolo, di violenza sessuale aggravata e di gruppo e atti sessuali con minori di 14 anni, atti persecutori, diffusione e produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
