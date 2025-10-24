L’app RingConn Smart Ring si aggiorna guadagnando la scheda Salute e altre novità

Tuttoandroid.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RingConn Smart Ring, l'app companion degli omonimi anelli smart, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta con sé importanti novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

l8217app ringconn smart ring si aggiorna guadagnando la scheda salute e altre novit224

© Tuttoandroid.net - L’app RingConn Smart Ring si aggiorna, guadagnando la scheda “Salute” e altre novità

Approfondisci con queste news

RingConn 2, lo smart ring senza abbonamento | Test & Recensione - Il RingConn Gen 2 è uno smart ring economico, senza costi di abbonamento, che traccia sonno, attività fisica, frequenza cardiaca, stress e SpO2. tomshw.it scrive

l8217app ringconn smart ringRingConn porta la misurazione della pressione sanguigna sugli anelli smart: partono i test per la Gen 2 - RingConn testa la misurazione della pressione su Gen 2: parte la beta del primo smart ring con monitoraggio arterioso integrato. Scrive tuttotech.net

Migliori smart ring (ottobre 2025) - Come scegliere il wearable giusto in base allo stile di vita Quanto è affidabile il monitoraggio ... Da tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: L8217app Ringconn Smart Ring