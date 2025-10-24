L’annuncio dalla Russia | Vicini alla soluzione diplomatica l’incontro Trump-Putin ci sarà

Kirill Dmitriev, rappresentante personale di Vladimir Putin per la cooperazione economica con l’estero, ha confermato alla Cnn che un incontro fra il presidente russo e Donald Trump “ci sarà, probabilmente più avanti”. Una dichiarazione che apre nuovi scenari sul fronte diplomatico internazionale, soprattutto in vista del possibile ritorno dell’ex presidente statunitense alla Casa Bianca. Secondo Dmitriev, Mosca non punta a un semplice cessate il fuoco temporaneo nel conflitto con l’Ucraina, ma a una “ soluzione definitiva ”. Una formula che, nelle intenzioni del Cremlino, dovrebbe chiudere il conflitto in modo stabile e duraturo, ma che lascia aperti molti interrogativi sulla posizione che Washington potrebbe assumere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

