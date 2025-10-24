Lanciati missili ipersonici Cosa c' è dietro il nuovo misterioso missile di Kim

Negli ultimi giorni la Corea del Nord ha effettuato alcuni lanci missilistici. Il governo guidato da Kim Jong Un ha riferito un particolare rilevante: i suoi ultimi test hanno coinvolto nuovi sistemi ipersonici volti a rafforzare la propria deterrenza nucleare. La Kcna, ossia l'agenzia di stampa ufficiale della nazione nordcoreana, ha spiegato che sono stati sparati due proiettili ipersonici capaci di colpire con precisione un bersaglio sulla terraferma nella regione settentrionale del Paese. Pyongyang lo ha descritto come un sistema strategico, sottintendendo che fosse progettato per essere armato con testate nucleari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Lanciati missili ipersonici". Cosa c'è dietro il nuovo misterioso missile di Kim

Altre letture consigliate

#Putin presiede le esercitazioni delle forze #nucleari strategiche: lanciati #missili balistici e da crociera - facebook.com Vai su Facebook

"Lanciati missili ipersonici". Cosa c'è dietro il nuovo misterioso missile di Kim - La Corea del Nord ha testato nuovi missili ipersonici potenzialmente nucleari, rafforzando la propria deterrenza e inviando un segnale politico in vista del vertice APEC ... Secondo ilgiornale.it

Cosa sono i missili Tomahawk che vuole Zelensky e in cosa si differenziano dagli altri - L'Ucraina ha bisogno di Tomahawk, ha ripetuto ieri il presidente Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Come scrive ansa.it

I missili cinesi che minacciano Taiwan: cosa svelano le immagini satellitari - Il Dragone starebbe infatti trasformando l'area, altamente strategica ai fini di un'eventuale crisi a Taiwan e nel ... ilgiornale.it scrive