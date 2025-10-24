L’analisi di Alberto Gilardino | Non so se più arrabbiato o felice
Pisa, 25 ottobre 2025 – Alberto Gilardino ha parlato dopo il superlativo pareggio di San Siro contro il Milan ai microfoni di Dazn. Carica, ma anche qualche rimpianto per un’occasione davvero ghiotta, con i nerazzurri avanti a quattro minuti dalla fine. Che corde ha toccato all’intervallo? “Non so se sono più arrabbiato per il risultato o felice per la prestazione, devo fare i complimenti a tutta la squadra. A fine primo tempo abbiamo aggiustato alcune situazioni dal punto di vista tattico, ma si vedeva che stavamo bene in campo, eravamo compatti, dovevamo crederci. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, eravamo avanti a pochi minuti dalla fine, peccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
