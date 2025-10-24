L’ambra profuma l'autunno | le fragranze più calde e sensuali

Calda, avvolgente e sensuale, l’ ambra è uno degli ingredienti chiave della profumeria, una nota preziosa capace di evocare eleganza e mistero. Non si tratta in realtà di una singola essenza, ma di una miscela complessa di note aromatiche come patchouli, vaniglia, labdano, benzoino, fava tonka e balsamo del Perù. Un mix di note aromatiche per una resina preziosa. Questo accordo, chiamato “ambra”, regala ai profumi una profondità calda e vellutata che accarezza la pelle come un tessuto pregiato. È per questo che, con l’arrivo dell’autunno, molti nasi profumieri la scelgono come protagonista: scalda i sensi, avvolge come una coperta e diventa sinonimo di intimità e fascino. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - L’ambra profuma l’autunno: le fragranze più calde e sensuali

