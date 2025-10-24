Lamborghini presenta la Temerario nel castello
Lamborghini sceglie Castellarano per lanciare la nuova Temerario. Nel comune del comprensorio ceramico è stato girato, tra la zona della Rocchetta e il castello di Castellarano, un video per diffondere le prime immagini dell’auto. "Dopo alcuni mesi – annuncia sui social Giorgio Zanni, sindaco di Castellarano – possiamo ora svelarlo. Lamborghini ha scelto Castellarano come set da favola per promuovere una delle sue ultime e incredibili creazioni: Temerario. Prima supersportiva nella storia del brand di Sant’Agata Bolognese, equipaggiata con motore V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici, per una potenza di 920 CV. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
