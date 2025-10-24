Lamborghini e l’eccellenza del Polo Storico

La numero 2. Anzi da tempo la numero 1. La Lamborghini più antica al mondo, da quando la prima andò distrutta in un incidente. È la 350 GT, color alluminio e interni rossi, lanciata nel 1964 e appartenente a un collezionista europeo, la protagonista assoluta del salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna. Un’auto che ancora oggi stupisce per la sua estetica e per le innovazioni tecniche, come le 4 ruote indipendenti e il potente motore V12 che garantisce ancora oggi prestazioni fuori dall’ordinario per quegli anni e che qui a Bologna è esposta accanto ad un documento prezioso, il più antico datato 1963, recentemente ritrovato nell’Archivio Lamborghini: lo studio dell’abitabilità della 350 GT in scala 1:1 che occupa tutta una parete, con le linee rosse e nere tratteggiate per disegnarne magistralmente la silhouette. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

