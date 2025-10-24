L' alleato di Raffaele si chiama derby | l' allenatore granata insegue il quarto successo stagionale
E' presto per chiamarlo “re dei derby”, anche perché bisogna innanzitutto battere la Casertana e poi fare bene - se possibile, benissimo - il primo dicembre contro il Benevento. Di sicuro, però, Raffaele insegue con la sua Salernitana la quarta vittoria stagionale nelle sfide tra corregionali. I. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
L'alleato di Raffaele si chiama derby: l'allenatore granata insegue il quarto successo stagionale - Dopo le vittorie contro Sorrento, Giugliano e Cavese, la Salernitana ha necessità di conquistare i tre punti contro la Casertana per riconfermare il primo posto in classifica ... Scrive salernotoday.it