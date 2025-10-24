L’allarme degli industriali | La glaciazione demografica è la vera sfida dell’Italia

dall’inviata "L’Italia è chiamata ad affrontare una delle sfide più profonde della sua storia recente: la glaciazione demografica. Entro il 2050, soltanto l’11,2% della popolazione avrà meno di 14 anni. Un Paese con meno giovani rischia di perdere capacità di innovazione, di generare valore e futuro. Dobbiamo agire con visione e responsabilità, costruendo una nuova alleanza tra istituzioni, imprese e sistema formativo". È il grido di allarme, lanciato da Confindustria nel primo Education & Open Innovation Forum dell’associazione degli industriali a Ortigia. Un grido che, però, è anche la premessa di un pacchetto di possibili azioni per "11,2 obiettivi per un futuro ancora da scrivere", un documento messo a punto per affrontare alcune sfide decisive: demografia, migrazioni in entrata e migrazioni in uscita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

