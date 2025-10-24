L' Ala Est della Casa Bianca non esiste più

Donald Trump, definito spesso il demolitore, nel bene nel male, dell'ordine mondiale ha colpito, letteralmente, anche alla Casa Bianca. Nelle scorse ore e nel giro di tre giorni le ruspe entrate in azione lunedì hanno infatti completato la demolizione dell'Ala Est della storica residenza presidenziale al 1600 di Pennsylvania Avenue. Al suo posto, sgomberate le macerie, sorgerà una maestosa sala da ballo, un progetto fortemente voluto dal tycoon e i cui costi sono già lievitati dai 200 milioni di dollari ai 300 secondo quando riportato dal Washington Post. I fondi, a detta del presidente Usa, dovrebbero essere stanziati da lui stesso e da una serie di ricchi donatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

