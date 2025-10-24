L' Ala Est della Casa Bianca non esiste più

Ilgiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump, definito spesso il demolitore, nel bene nel male, dell'ordine mondiale ha colpito, letteralmente, anche alla Casa Bianca. Nelle scorse ore e nel giro di tre giorni le ruspe entrate in azione lunedì hanno infatti completato la demolizione dell'Ala Est della storica residenza presidenziale al 1600 di Pennsylvania Avenue. Al suo posto, sgomberate le macerie, sorgerà una maestosa sala da ballo, un progetto fortemente voluto dal tycoon e i cui costi sono già lievitati dai 200 milioni di dollari ai 300 secondo quando riportato dal Washington Post. I fondi, a detta del presidente Usa, dovrebbero essere stanziati da lui stesso e da una serie di ricchi donatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l ala est della casa bianca non esiste pi249

© Ilgiornale.it - "L'Ala Est della Casa Bianca non esiste più"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ala est casa biancaTrump difende demolizione ala est per nuova sala da ballo - Il 22 ottobre Donald Trump ha difeso la demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca, destinata a lasciare spazio a una nuova sala da ballo. Come scrive tg24.sky.it

ala est casa biancaUn'ala della Casa Bianca demolita per una nuova sala da ballo, è bufera negli Usa - Stanno scatenando un putiferio le foto circolate sui social media dei lavori in corso alla Casa Bianca per il nuovo mega salone delle feste voluto da Donald Trump. Da ansa.it

ala est casa biancaTrump fa demolire un’ala della Casa Bianca per realizzare una enorme sala da ballo - L'intervento è descritto come il più grande rinnovamento strutturale dell'edificio da quando, nel 1951, il Presidente Harry S. Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Ala Est Casa Bianca