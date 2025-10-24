Lago di Garda e non solo | 50 posti di lavoro per lavorare sui battelli

La gestione governativa Navigazione Laghi ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di 50 "operatori generici", da inserire nei propri organici nelle diverse sedi dell'ente, sui laghi di Garda, di Como e Maggiore. L'iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nel più ampio processo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

