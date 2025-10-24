Lago di Como a Villa del Grumello torna la rassegna letteraria Al limite un libro

Quicomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dello scorso anno, torna la rassegna “Al limite, un libro”, un ciclo di incontri letterari sui temi socio ambientali ideato dall’Associazione Villa del Grumello nell’ambito del progetto culturale Ecotonalità. Humanities 2025–2026. Gli appuntamenti - rivolti a adulti e ragazzi -. 🔗 Leggi su Quicomo.it

