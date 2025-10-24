L’Aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento i Sindacati | Servono certezze per l’inverno

Cilentoreporter.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una stagione estiva da record, caratterizzata da numeri mai visti prima, l’Aeroporto SalernoCosta d’Amalfi e del Cilento si trova ora all’incrocio di opportunità e sfide significative. Con un bilancio finale che ha registrato oltre 397 mila passeggeri e 5.200 voli nel corso del 2025, il nuovo hub campano ha dimostrato di essere un punto di riferimento fondamentale L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

l8217aeroporto salerno8211costa d8217amalfi e del cilento i sindacati servono certezze per l8217inverno

© Cilentoreporter.it - L’Aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento, i Sindacati: “Servono certezze per l’inverno

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217aeroporto Salerno8211costa D8217amalfi Cilento