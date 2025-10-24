L’Aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento i Sindacati | Servono certezze per l’inverno
Dopo una stagione estiva da record, caratterizzata da numeri mai visti prima, l'Aeroporto Salerno–Costa d'Amalfi e del Cilento si trova ora all'incrocio di opportunità e sfide significative. Con un bilancio finale che ha registrato oltre 397 mila passeggeri e 5.200 voli nel corso del 2025, il nuovo hub campano ha dimostrato di essere un punto di riferimento fondamentale
